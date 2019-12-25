Собянин заявил, что ситуация в Москве набирает обороты

Теперь в борьбу с COVID-19 вступает сеть поликлиник.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты и становится более проблемной. Его слова передаёт ТАСС.

Поэтому градоначальник заявил, что теперь в борьбу с COVID-19 вступает сеть городских поликлиник. Те учреждения, в которых есть компьютерная томография, будут проводить диагностику пациентов на наличие коронавирусной инфекции. Также москвичам в клиниках будут оказывать амбулаторную помощь.

Ранее стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков. QR-коды будут действовать в Москве на протяжении режима всеобщей самоизоляции. Как пишет "Коммерсантъ", решение опубликуют уже 10 апреля. После этого москвичи должны будут получить одноразовые коды для того, чтобы отправиться в магазин, на работу или за город.