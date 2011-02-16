  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:31
125
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Собянин сообщил о росте доходов Москвы в 3,2 раза за 12 лет

0 0

Глава города рассказал о перераспределении финансовых ресурсов.

Сергей Собянин сообщил о росте доходов Москвы в 3,2 раза за последние 12 лет.  Соответствующее заявление мэр российской столицы сделал на пленарном заседании в рамках Московского финансового форума. Чиновник пояснил коллегам, что денежные перечисления с территории города в федеральный бюджет увеличились в четыре раза.

У нас за 12 лет выросли очень серьезно доходы Москвы, но распределение изменилось. Если доходы Москвы выросли в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет выросли в 4 раза.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бюджет, доходы, москва, сергей собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии