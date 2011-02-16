Собянин сообщил о росте доходов Москвы в 3,2 раза за 12 лет

Сергей Собянин сообщил о росте доходов Москвы в 3,2 раза за последние 12 лет. Соответствующее заявление мэр российской столицы сделал на пленарном заседании в рамках Московского финансового форума. Чиновник пояснил коллегам, что денежные перечисления с территории города в федеральный бюджет увеличились в четыре раза.
У нас за 12 лет выросли очень серьезно доходы Москвы, но распределение изменилось. Если доходы Москвы выросли в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет выросли в 4 раза.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра.
Фото и видео: Правительство России
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