Собянин сообщил о росте доходов Москвы в 3,2 раза за 12 лет

Глава города рассказал о перераспределении финансовых ресурсов.

Сергей Собянин сообщил о росте доходов Москвы в 3,2 раза за последние 12 лет. Соответствующее заявление мэр российской столицы сделал на пленарном заседании в рамках Московского финансового форума. Чиновник пояснил коллегам, что денежные перечисления с территории города в федеральный бюджет увеличились в четыре раза.

У нас за 12 лет выросли очень серьезно доходы Москвы, но распределение изменилось. Если доходы Москвы выросли в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет выросли в 4 раза. Сергей Собянин, мэр Москвы

Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра.

Фото и видео: Правительство России