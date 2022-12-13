Глава Москвы рассказал о планах производства отечественных электромобилей.

Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич". Во время доклада перед российским президентом Владимиром Путиным глава столицы рассказал о том, что отечественная площадка для изготовления данного вида транспорта будет готова спустя два года. Чиновник напомнил главе государства о том, что удалось преодолеть попытки заблокировать производство машин в городе.

Возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства Renault и планируем… начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России. Сергей Собянин, глава Москвы

В мае 2022 года французский автоконцерн Renault передал собственный завод "Рено Россия" правительству Москвы. После завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". На площадке уже налажен выпуск кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е".

Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

