Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Прививку от ковида в столице сделали только 1,3 из 12 млн проживающих.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в городе. Заявление чиновник сделал в видеообращении в собственном блоге. Он напомнил жителям столицы, что Россия одной из первых стран начала для граждан практически свободную прививочную кампанию. Несмотря на это, сейчас в регионе прививку сделали только 1,3 млн человек из проживающих 12 млн.

Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава Москвы подчеркнул, что пандемия не завершилась и люди продолжают заражаться ковидом, но при этом население все равно отказывается прививаться. Собянин рассказал, что вакцина ставится гражданам бесплатно не только в поликлиниках, но и торговых центрах, парках и других учреждениях. Для пенсионеров предусмотрена выплата в тысячу рублей, чтобы они смогли сделать покупки в магазинах, если решатся на прививку.

Собянин заявил, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Москве нет.

Видео: YouTube / Блог Сергея Собянина