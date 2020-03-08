Собянин: пример мастер-планирования Москвы в цифре могут представить в 2024 году

Глава Москвы оценил развитие ИИ у управленческих проектах.

Пример цифрового мастер-плана развития российской столицы власти региона могут представить в следующем году. Соответствующее заявление участникам пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперт заметил, что сейчас город подошел к следующему этапу развития цифровых технологий в вопросе управления и сервисов. В частности, речь идет о градостроении.

Начинали с BIM-технологий, - это проектирование отдельных зданий, сооружений, небольших районов, - а сегодня мы поставили себе задачу: применение с помощью искусственного интеллекта моделей развития крупных городских анклавов, состоящих из различных проектов, которые так или иначе связаны между собой. Сергей Собянин, глава Москвы

Чиновник добавил, что цифровое планирование уже используется для небольших отдельных районов и девелоперских проектов, однако пока что не для городской среды в целом. Власти поставили перед собой такую задачу.

Собянин заявил об опасности ИИ, работающего на врага.

Фото и видео: Вконтакте / FINOPOLIS