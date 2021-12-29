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Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Сегодня, 10:27
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Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

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Мэр Москвы выступил с обращением к горожанам в преддверии Нового года.

Глава российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Политик выступил с предпраздничным обращением к жителям региона. Он выразил особую благодарность медикам: врачам и медицинским сестрам. Глава города уточнил, что они по-прежнему вынуждены находится на передовой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Ролик можно посмотреть в социальных сетях главы Москвы.

Через несколько часов наступит новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр города высказал слова благодарности ветеранам, которые отдали свои года для развития Москвы и страны.  Собянин в завершении обращения заметил, что поднимает бокал за здоровье и хочет пожелать его "вам и вашим близким".

В Петербурге вступили в силу обновленные тарифы за проезд в общественном транспорте.

Фото: kremlin.ru

Теги: москва, мэр, новогоднее обращение, сергей собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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