Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Мэр Москвы выступил с обращением к горожанам в преддверии Нового года.

Глава российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Политик выступил с предпраздничным обращением к жителям региона. Он выразил особую благодарность медикам: врачам и медицинским сестрам. Глава города уточнил, что они по-прежнему вынуждены находится на передовой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Ролик можно посмотреть в социальных сетях главы Москвы.

Через несколько часов наступит новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр города высказал слова благодарности ветеранам, которые отдали свои года для развития Москвы и страны. Собянин в завершении обращения заметил, что поднимает бокал за здоровье и хочет пожелать его "вам и вашим близким".

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Фото: kremlin.ru