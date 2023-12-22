Собянин поручил выплатить семьям погибших в "Крокусе" по 3 миллиона рублей

Глава города подписал указ о поддержке семей жертв теракта.

Семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" власти российской столицы выплатят по три миллиона рублей на каждого погибшего. Соответствующий документ подписан главой города Сергеем Собяниным. Чиновник заметил, что дополнительно денежные средства будут выделены пострадавшим, получающим медицинскую помощь в стационарах. Каждый из них получит по одному миллиону рублей. А амбулаторным пациентам предоставят поддержку в размере 500 тысяч рублей.

Семьям граждан, умерших)в результате террористического акта, совершенного в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года, за исключением имевших место жительство в Московской области, в размере 3 миллионов рублей на каждого погибшего. документ правительства Москвы

Эксперты прокомментировали рост экономики Москвы за 2023 год.

Фото: правительство Москвы

Видео: Telegram / 112