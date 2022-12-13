Собянин отметил низкую активность москвичей по управлению многоквартирными домами

Глава Москвы рассказал о системе "Электронный дом".

Глава российской столицы Сергей Собянин посетовал на то, что жители города очень неактивно принимают участие в управлении многоквартирными домами. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на просветительском форуме "Знание". Он пояснил, что на собрание многоквартирного дома приходит только треть жильцов из числа самых ответственных граждан.

Две трети не приходят, дальше что происходит? А дальше есть управляющая компания, которая: "замечательно, не пришли, тогда мы за вас все сделаем: тарифы вам повысим, ремонт сделаем плохо, ну и вообще мы сами хозяева" Сергей СОбянин, глава Москвы

Эксперт считает, что сместить плохую управляющую компанию с обслуживания того или иного дома становится сложнее из-за того, что на собрание не собираются все собственники квартир. Чиновник напомнил о работы инновационной системы "Электронный дом", которая позволяет гражданам голосовать по любому вопросу, связанного с жилым домом.

Собянин заявил, что санкции не повлияли на туризм в Москве.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"