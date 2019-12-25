Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.
Проехать по скидке можно будет с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.
Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года.
Его цель - снизить нагрузку в час пик. Также, отметил градоначальник, это поможет людям лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.
Ранее Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все