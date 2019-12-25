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Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро
Сегодня, 15:31
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matveyvn

Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро

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Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

Проехать по скидке можно будет с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.

Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года.

Его цель - снизить нагрузку в час пик. Также, отметил градоначальник, это поможет людям лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.

Ранее Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве.

Фото: pixabay.com

Теги: метро, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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