Собянин назвал 2024-й годом мужества и решимости

В Москве поздравили жителей столицы с 2025 годом.

Российский мэр в столице Сергей Собянин назвал 2024 год годом мужества и решимости, а также созидательной работы, единства и сплоченности. Соответствующее заявление чиновник сделал в праздничном видеообращении, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях. Глава города подчеркнул, что местные власти успешно развивали доверенную им территорию. Он добавил, что планы каждого гражданина РФ создают судьбу города и страны в целом. Сергей Собянин пожелал соотечественника семейного благополучия, тепла близких и исполнения желаний в 2025 году.

У каждого из нас свои воспоминания и впечатления, но для всех нас это был год мужества и решимости, в котором тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте. <...> Год единства и сплоченности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо. Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин представил в Мосгордуме отчет о результатах деятельности Правительства Москвы.

Фот о и видео: Telegram /Собянин