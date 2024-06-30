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Собянин: Суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России

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Глава города раскрыл подробности по обновлению водных объектов.

Суда отправляются почти в 50 городов и населенных пунктов России с Северного и Южного речных вокзалов российской столицы. Соответствующее заявление сделал глава Москвы Сергей Собянин в собственном Telegram-канале. Чиновник пояснил, что среди популярных направлений указаны такие города как Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург.

За два месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тысяч человек.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города также отметил, что после обновления на пространстве водных вокзалов проводятся концерты, мастер-классы, кинопоказы, спортивные занятия. Дополнительно Северный речной вокзал также стал площадкой для организации свадебных церемоний. Напомним, что после реконструкции Северный и Южный порты стали популярными местами для посещения у местных жителей и туристов. 

Собянин сообщил о готовности станции метро Москвы "Потапово" на 85%.

Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Теги: москва, северный речной вокзал, сергей собянин, южный порт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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