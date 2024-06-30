Собянин: Суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России

Глава города раскрыл подробности по обновлению водных объектов.

Суда отправляются почти в 50 городов и населенных пунктов России с Северного и Южного речных вокзалов российской столицы. Соответствующее заявление сделал глава Москвы Сергей Собянин в собственном Telegram-канале. Чиновник пояснил, что среди популярных направлений указаны такие города как Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург.

За два месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тысяч человек. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города также отметил, что после обновления на пространстве водных вокзалов проводятся концерты, мастер-классы, кинопоказы, спортивные занятия. Дополнительно Северный речной вокзал также стал площадкой для организации свадебных церемоний. Напомним, что после реконструкции Северный и Южный порты стали популярными местами для посещения у местных жителей и туристов.

Собянин сообщил о готовности станции метро Москвы "Потапово" на 85%.

Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин