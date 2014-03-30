Собянин: Москва готова к предстоящей зиме

Город готов к отопительному сезону и уборке снега.

Москва готова к предстоящей зиме. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин. По словам чиновника, за последние года в регионе не фиксировалось серьезных коммунальных аварий. Вс епроисходщие инциденты коммунальные службы оперативно устраняли. Сейчас чиновники подготовили город к новому отопительному сезону. Все системы работают а плановом режиме.

Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт заметил, что Москву можно назвать номером один по вопросу уборки зимних осадков. Собянин напомнил, что убирать снег быстрее означает для властей еще больше расходов на отрасль. В Москве заметили, что всегда существует какой-то порог. Речь идет о том, что можно даже "снежинки и на лету ловить", но сегодня Москва по показателям вывезенного и убранного снега является лидером. Так глава региона прокомментировал вопрос о том, хватает ли снегоуборочной техники и планируются ли дополнительные закупки.

Собянин: производительность труда в строительстве Москвы недостаточна.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

