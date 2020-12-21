Соболь задержали у дома якобы причастного к отравлению Навального

Мужчина пожаловался на нее в полицию.

Вером, 21 декабря, в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Сотрудники полиции погрузили женщину в автозак недалеко от дома Константина Кудрявцева, которого издания The Insider, Bellingcat и CNN называют предполагаемым отравителем Алексея Навального.

По словам Соболь, причиной задержания стала жалоба жильца квартиры 38 (Кудрявцева), который обратился в полицию с заявлением о незаконной попытке проникнуть к нему в квартиру.

До задержания юрист ФБК провела у дома, где живет Кудрявцев, несколько часов в арендованном автомобиле, который был окружен сотрудниками полиции.

Ранее: Навальный позвонил предполагаемому отравителю под видом помощника Патрушева

Видео: Twitter/Соболь Любовь