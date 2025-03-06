Собака набросилась на мужчину в Севастополе

Полиция нашла владельца животного.

Российские правоохранительные органы начали проверку по факту нападения собаки на мужчину в городе Севастополе. Такая информация опубликована в социальных сетях сотрудниками пресс-службы регионального управления по Крыму. Известно, что за помощью в полицию обратился 27-летний местный житель. Он пояснил, что около 11:50 утра вблизи дома под номером 145 на улице Горпищенко его атаковал пес. Животное покусало потерпевшего. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев инцидента. В настоящее время местонахождение собаки и личность ее владелец установлены. Хозяин животного находится на допросе.По результатам проведенной проверки специалистами будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько подобных случаев. В Краснодарском крае в городе Сочи свора хаски разодрала лицо девятилетнему мальчику, а на территории Ставрополья девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов. На Сахалине четыре собаки загрызли женщину. Сейчас депутаты Государственной думы занимаются разработкой ряда законодательных мер по защите населения.

В селе Шира в Хакасии стая собак искусала 8-летнюю девочку.

Фото и видео: МВД по Севастополю