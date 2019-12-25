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Собачник порезал шины и ранил автовладельца на улице Софьи Ковалевской
Сегодня, 14:26
1116
smirenny

Собачник порезал шины и ранил автовладельца на улице Софьи Ковалевской

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Что послужило причиной конфликта пока неизвестно.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, 20 марта в полицию обратился очевидец происшествия на улице Софьи Ковалевской у дома №3.

Мужчина выгуливал собаку и вступил в словесную перепалку с водителем "Митсубиси". Ссора перешла в драку, в ходе которой собачник достал нож, порезал шины и ранил водителя. Сообщается, что раненого доставили в больницу, а преступник скрылся с места происшествия. 

Ранее мы сообщали, что петербургскую школьницу три года насиловал отчим.

Фото: pixabay

Теги: драка, драка между собачником и водителем, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Аноним
Сегодня 15:21

вот петушара

 

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Аноним
Сегодня 15:07

Правиль6о сделал

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