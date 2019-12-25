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Со льда Невы спасли спящего нетрезвого мужчину
Сегодня, 8:49
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nastya960

Со льда Невы спасли спящего нетрезвого мужчину

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Мужчина спал на льду под мостом Петра Великого.

Ночью 13 февраля сотрудники МЧС спасли  мужчину, который решил поспать на  льду под мостом Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На место спасатели приехали сразу вместе с врачами скорой помощи. Сотрудники МЧС сняли неизвестного с помощью гидрокостюма и спинального щита. У мужчины диагностировали переохлаждение.

По предварительным данным, петербуржец был пьян. Сейчас он находится в Александровской больнице.

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Фото: ВК/ Мостотрест 

Теги: мчс, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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