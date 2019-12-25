Со льда Невы спасли спящего нетрезвого мужчину

Мужчина спал на льду под мостом Петра Великого.

Ночью 13 февраля сотрудники МЧС спасли мужчину, который решил поспать на льду под мостом Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На место спасатели приехали сразу вместе с врачами скорой помощи. Сотрудники МЧС сняли неизвестного с помощью гидрокостюма и спинального щита. У мужчины диагностировали переохлаждение.

По предварительным данным, петербуржец был пьян. Сейчас он находится в Александровской больнице.

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Фото: ВК/ Мостотрест