Это сделано для того, чтобы вместить всех желающих уехать по маршруту.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Новогодние праздники петербургские "Ласточки" будут ходить удвоенными составами. Об этом сообщает пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

Количество "Ласточек" удвоят в период новогодних и рождественских праздников с 2 января 8 января. В пресс-службе отметили, что такое решение принято для того, чтобы вместить всех желающих уехать по маршруту.

Поезда будут курсировать составами по десять вагонов по маршрутам Петербург-Главный – Великий Новгород – Санкт-Петербург-Главный.

Ранее мы сообщали о том, что в Севастополе первый поезд из Санкт-Петербурга встретили танцами и с оркестром.

Фото:Piter.TV