Снизилось число желающих привиться от коронавируса

Власти города обеспокоены новой тенденций.

В Петербурге уменьшилось число людей, которые хотят привиться от COVID-19. Однако количество вакцинируемых второй дозой растет. Об этом сообщили в справке межведомственного городского координационного совета по борьбе с коронавирусом от 6 марта.

В сложившейся ситуации высока вероятность роста заболеваемости.

Сейчас в городе свободно около 25% коек для коронавирусных пациентов. Всего стационары Петербурга могут принять 6924 больных.

Ранее в Piter.tv сообщили, что глава Петербурга похвастался хорошим самочувствием после прививки от коронавируса.