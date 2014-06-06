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Снизилось число желающих привиться от коронавируса
Сегодня, 23:07
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kraratau27

Снизилось число желающих привиться от коронавируса

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Власти города обеспокоены новой тенденций.

В Петербурге уменьшилось число людей, которые хотят привиться от COVID-19. Однако количество вакцинируемых второй дозой растет. Об этом сообщили в справке межведомственного городского координационного совета по борьбе с коронавирусом от 6 марта.

В сложившейся ситуации высока вероятность роста заболеваемости. 

Сейчас в городе свободно около 25% коек для коронавирусных пациентов. Всего стационары Петербурга могут принять 6924 больных. 

Ранее в Piter.tv сообщили, что глава Петербурга похвастался хорошим самочувствием после прививки от коронавируса.

 

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург, прививки
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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