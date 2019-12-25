"Путешественник из 3311 года" оказался автором фотомонтажа

Город на парящей платформе и небоскреб из будущего оказались монтажом.

В Сети вновь стали распространяться фотографии, которые мужчина представил как доказательство путешествия во времени в 3311 год. Он утверждал, что еще в 1990-х годах его выбрали для участия в секретной программе после успехов в области компьютерных технологий.

По словам автора истории, во время путешествия в будущее он сделал несколько снимков. На одном из них якобы был запечатлен футуристический город на парящей платформе, на другом — необычный высотный жилой дом, а на третьем — летательный аппарат над городскими кварталами. Мужчина также заявлял, что возможность перемещения во времени удалось создать благодаря квантовым вычислениям, но не раскрыл название организации, которая якобы стояла за экспериментом.

Пользователи Сети выяснили происхождение изображений. Кадр с парящим городом оказался отредактированным изображением, созданным на основе обычных обоев с горной лесной долиной. "Жилище 3311 года" оказалось обработанной фотографией Antilia — небоскреба-резиденции индийского миллиардера Мукеша Амбани в Мумбаи. Третий снимок также оказался коллажем.

История с предполагаемым путешественником во времени появилась в Сети не впервые. Видео под названием Time Traveler Took These Pictures in the Year 3311 было опубликовано на YouTube-канале ApexTV в марте 2019 года. Канал выпускал ролики о людях, которые якобы путешествовали во времени, встречались с пришельцами и становились участниками других паранормальных событий.

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Фото: YouTube / APEXTV