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В Сургуте снегоуборочная машина насмерть задавила женщину
Сегодня, 11:28
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MShaffter

В Сургуте снегоуборочная машина насмерть задавила женщину

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Женщина шла по автомобильной парковке возле ТЦ на улице Нефтяников.

Сегодня утром, 1 ноября, в Сургуте снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину 1978 года рождения.

Сообщается, что смертельная авария произошла на парковке возле одного из ТЦ на улице Нефтяников в Сургуте около 10 часов утра по местному времени. Снегоуборочная машина двигалась задним ходом, а водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, которая шла по парковке. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и подробности трагедии.

Сегодня ранее: Видео момента ДТП, в котором разбились жених и невеста за два дня до свадьбы.

Фото: УМВД по ХМАО

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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