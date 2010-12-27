В Сургуте снегоуборочная машина насмерть задавила женщину

Женщина шла по автомобильной парковке возле ТЦ на улице Нефтяников.

Сегодня утром, 1 ноября, в Сургуте снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину 1978 года рождения.

Сообщается, что смертельная авария произошла на парковке возле одного из ТЦ на улице Нефтяников в Сургуте около 10 часов утра по местному времени. Снегоуборочная машина двигалась задним ходом, а водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, которая шла по парковке. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и подробности трагедии.

Сегодня ранее: Видео момента ДТП, в котором разбились жених и невеста за два дня до свадьбы.

Фото: УМВД по ХМАО