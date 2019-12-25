Снег и прохладную погоду обещают синоптики петербуржцам

В Петербурге ожидается снег и не только в понедельник. Однако утро первого рабочего (а у кого-то нерабочего дня) началось с ясной погоды. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью 30 марта не было осадков, но в некоторых районах температура воздуха опустилась до -6 градусов, в окрестностях – до -9 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть умеренно с севера и северо-запада.
Во вторник, 31 марта, осадков не ожидается, а вот 1 апреля синоптики предсказывают дождь и мокрый снег.
Фото: Piter.TV
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