Снег и прохладную погоду обещают синоптики петербуржцам

Утром местами возможна гололедица.

В Петербурге ожидается снег и не только в понедельник. Однако утро первого рабочего (а у кого-то нерабочего дня) началось с ясной погоды. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 30 марта не было осадков, но в некоторых районах температура воздуха опустилась до -6 градусов, в окрестностях – до -9 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть умеренно с севера и северо-запада.

Во вторник, 31 марта, осадков не ожидается, а вот 1 апреля синоптики предсказывают дождь и мокрый снег.

Фото: Piter.TV