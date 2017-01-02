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Снег и до -5 градусов ожидается в Ленобласти в пятницу
Сегодня, 16:54
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nastya960

Снег и до -5 градусов ожидается в Ленобласти в пятницу

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В течение суток температура воздуха будет колебаться.

В пятницу, 27 декабря, в Ленобласть придет похолодание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Также в течение дня будет облачная погода, во многих районах ночью и утром будет мокрый снег. Также с севера со скоростью 3-8 м/с будет дуть ветер. Днём порывы увеличится до 6-11 м/с.

В течение суток температура воздуха будет колебаться от нуля до минус 5 градусов. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.  

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год.

Фото: pixabay 

Теги: минусовая температура, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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