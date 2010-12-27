Смольный закупит 12 квартир для нуждающихся горожан

Власти объявили аукционы для приобретения готового жилья.

Смольный выделит 51 млн рублей для покупки квартир нуждающимся петербуржцам. Власти объявили аукцион за закупку 12 готовых квартир, которые затем предоставят горожанам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по имущественным отношениям города на Неве.

Жилье должно появиться у 12 местных жителей. Площадь объектов составит 702 кв. метра. В список вошли шесть однокомнатных, две двухкомнатные и четыре трехкомнатные квартиры.

Позже комитет объявит еще семь аукционов на покупку 37 тыс. кв. метров в строящихся домах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный планирует сэкономить на обслуживании госдолга 7,7 млрд рублей.

Фото: pixabay.com