Темпы затухания второй волны коронавируса в Петербурге замедлились

Есть риск возникновения третьей волны.

В Петербурге зафиксировали снижение темпов затухания второй волны коронавируса. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в целом, есть риск возникновения третьей волны. Об этом сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Администрации города.

Согласно предоставленным данным, суточный прирост заболеваемости и количество пациентов с активной формой КОВИД в Петербурге сокращается. Однако число госпитализаций в сутки растет. В субботу, 27 февраля, в городе увезли в больницы 427 человек с коронавирусом. Неделей ранее их было почти на 17% меньше – 365.

Сегодня в городе развернуто 7759 коек для лечения пациентов с КОВИД и пневмонией. Из них 2486 коек свободны (32% от общего коечного фонда). С 1 марта прием больных с коронавирусом прекратили Александровская больница, а также ряд федеральных стационаров.

Вакцинацию прошли 242,4 тысячи петербуржцев. Второй компонент вакцины получили 97,2 тысячи человек.

Ранее Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия в Петербурге.

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