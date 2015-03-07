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Смольный утвердил проект планировки для строительства метро от «Беговой» до «Планерной»
Сегодня, 17:37
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Смольный утвердил проект планировки для строительства метро от «Беговой» до «Планерной»

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Власти согласовали расположение тоннелей и надземных сооружений метрополитена, включая вестибюли.

Петербургское правительство утвердило проект планировки территории для строительства продолжения "зеленой" ветки метро. Постановление опубликовали на сайте Смольного.

Было согласовано расположение тоннелей и надземных сооружений метрополитена, в том числе вестибюли. Подготовительные работы могут начать в ближайшее время.

Отмечается, что речь идет об участке Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до "Планерной", которая пока технически носит название "Зоопарк". В состав участка войдёт промежуточная станция "Богатырская" (она же "Туристская"), а "Планерная" будет пересадочной, с неё можно будет перейти на станцию "Шуваловский проспект" пятой "фиолетовой" ветки метро.

Сейчас "зелёная" и "фиолетовая" ветки не пересекаются и для перехода пассажирам приходится делать по две пересадки.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, смольный, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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