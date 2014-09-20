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В Смольном создали специальное управление для охоты за нарушителями во дворах
Сегодня, 17:40
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В Смольном создали специальное управление для охоты за нарушителями во дворах

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В ГАТИ управление было представлено как инструмент контроля за правильной парковкой водителей во дворах.

В Смольном зарегистрировали государственное казенное учреждение "Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства", сообщила "Фонтанка". 

По документам ГКУ зарегистрировали накануне на адрес дом №18 по Вознесенскому проспекту, а собственником выступил комитет имущественных отношений, но в участниках указана и Государственная административно-техническая инспекция. Ранее ГАТИ представило управление как инструмент контроля за правильной парковкой водителей во дворах. Бывший глава Центра управления парковками Сергей Куканов стал директором учреждения.

С лета ГАТИ получила полномочия проводить рейды по дворам и следить за правилами парковки. Горожане часто паркуются на газонах, на проездах к мусорному контейнеру и ко входу в парадную. Нарушителям начисляют штрафы, а некоторые машины эвакуируют. 

Так, буквально накануне на севере Петербурга сотрудники ГАТИ изъяли автомобиль, который мешал проходу школьников.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / Вконтакте

Теги: петербург, смольный, управление для охоты за нарушителями во дворах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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elamkes
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