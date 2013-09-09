Смольный поздравил петербуржцев с Днем города

В пятницу, 27 мая, Санкт-Петербург празднует День города. Губернатор Александр Беглов поздравил горожан.
Петербург был основан 319 лет назад. Беглов отметил, что туристы и петербуржцы никогда не перестанут восхищаться искусной работой строителей Северной столицы, великих зодчих и простых мастеров. Также горожане свято хранят память о героическом подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда.
По словам Беглова, Петербург также известен миру умением сплотиться перед вызовами, которые бросали городу природа и враги. Город достойно прошел через пандемию коронавируса, а сейчас уверенно противостоит беспрецедентным западным санкциям.
Напомним, что текущий год посвятили 350-летнему юбилею Петра I.
В День города Дворцовый мост и Большой проспект П.С. будут подсвечены в цвета российского флага.
Фото: Pexels
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