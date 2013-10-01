Смольный не имеет данных о заявке на проведение Олимпиады 2036

В Смольном напомнили, что полномочия по подаче заявки на проведение Олимпийских игр в РФ принадлежат Олимпийскому комитету.

В Смольном не располагают данными о заявке России на проведение летних Олимпийских игр. Об этом "Деловому Петербургу" сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

В Смольном напомнили, что полномочия по подаче заявки на проведение Олимпийских игр в РФ принадлежат Олимпийскому комитету России.

Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году, 13 августа сообщил глава МИД Сергей Лавров. Основные претенденты – Казань и Санкт-Петербург.

Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры