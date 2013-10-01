Смольный не имеет данных о заявке на проведение Олимпиады 2036

В Смольном не располагают данными о заявке России на проведение летних Олимпийских игр. Об этом "Деловому Петербургу" сообщили в комитете по физической культуре и спорту.
В Смольном напомнили, что полномочия по подаче заявки на проведение Олимпийских игр в РФ принадлежат Олимпийскому комитету России.
Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году, 13 августа сообщил глава МИД Сергей Лавров. Основные претенденты – Казань и Санкт-Петербург.
Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры
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