  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга намерены отремонтировать около 600 подвалов
Сегодня, 15:03
94
IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга намерены отремонтировать около 600 подвалов

0 0

В первую очередь в программу ремонта попадут подвалы, находящиеся в аварийном состоянии.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга намерены отремонтировать около 600 подвалов. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета города Виктор Борщев.

Напомним, что в минувшем году градоначальник Петербурга Александр Беглов распорядился обратить внимание на состояние подвалов.  

"К марту станет понятно, сколько подвалов нуждаются в ремонте и сколько на это нужно средств. Однако уже до конца этого года мы отремонтируем 500-600 подвалов",

—заявил председатель Жилищного комитета города Виктор Борщев. 

Отмечается, что в первую очередь отремонтируют подвалы, которые находятся в аварийном состоянии. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты одобрили санитарную рубку деревьев.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии