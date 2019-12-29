В первую очередь в программу ремонта попадут подвалы, находящиеся в аварийном состоянии.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга намерены отремонтировать около 600 подвалов. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета города Виктор Борщев.

Напомним, что в минувшем году градоначальник Петербурга Александр Беглов распорядился обратить внимание на состояние подвалов.

"К марту станет понятно, сколько подвалов нуждаются в ремонте и сколько на это нужно средств. Однако уже до конца этого года мы отремонтируем 500-600 подвалов", —заявил председатель Жилищного комитета города Виктор Борщев.

Отмечается, что в первую очередь отремонтируют подвалы, которые находятся в аварийном состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты одобрили санитарную рубку деревьев.

Фото:pixabay