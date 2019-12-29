В среду, 26 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга намерены отремонтировать около 600 подвалов. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета города Виктор Борщев.
Напомним, что в минувшем году градоначальник Петербурга Александр Беглов распорядился обратить внимание на состояние подвалов.
"К марту станет понятно, сколько подвалов нуждаются в ремонте и сколько на это нужно средств. Однако уже до конца этого года мы отремонтируем 500-600 подвалов",
—заявил председатель Жилищного комитета города Виктор Борщев.
Отмечается, что в первую очередь отремонтируют подвалы, которые находятся в аварийном состоянии.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты одобрили санитарную рубку деревьев.
Фото:pixabay
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