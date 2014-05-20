Смольный изменит порядок выступлений уличных музыкантов на Дворцовой

В принятый в мае законопроект могут быть внесены и другие коррективы, в том числе и те, которые предложат петербуржцы.

Правительство Петербурга внесёт правки во вступивший в силу 1 мая закон об уличных музыкантах. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на председателя городского комитета по культуре Фёдора Болтина.

По словам руководителя, за летний период Смольный получше присмотрелся к документу и провёл "работу над ошибками", рассмотрев мнение самих музыкантов. Больше всего недопонимания вызвал пункт, согласно которому бронировать можно только одну точку для выступлении на месяц. Поскольку самой популярной точкой в городе для концертов в уличном формате является Дворцовая площадь, было решено сократить максимальное время брони до пяти дней. На само выступление музыкантам дадут 3 часа в день.

Также Болтин подчеркнул, что законопроект с самого его создания имел рамочный формат. Туда могут быть внесены и другие коррективы, в том числе и те, которые предложат петербуржцы.

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Фото: Piter.TV