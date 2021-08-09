Смольный договорился с "ОДК-Климов" о создании производства авиадвигателей

В Петербурге планируют построить топливный терминал и производственно-конструкторские комплексы для сборки и сопровождения производства авиационных газотурбинных двигателей. Также предусмотрен авиационный учебный центр, комплекс испытательных стендов и центр сервисного обслуживания. Соответствующее соглашение 17 июня подписали губернатор Петербурга и АО "ОДК-Климов".

Стороны будут сотрудничать в сфере развития рынка технологий и привлечения инвестиций в промышленность Петербурга. Беглов отметил, что появление новых объектов обеспечит граждан новыми рабочими местами, которые считаются высокотехнологичными и высокоплачиваемыми. Всего появится 885 рабочих мест.

Инвестиции составят более 22 млрд рублей. На сегодняшний день "ОДК-Климов" увеличило серийное производство газотурбинных двигателей В3-117 и ВК-2500 и САУ для российских вертолетов. Также предприятие работает над созданием новых двигателей для вертолетов "Ансат", Ка-226, Ка-62.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Петербург поднялся на шестое место в рейтинге привлекательности для инвесторов.

Фото: администрация Петербурга