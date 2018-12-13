КРТИ и "Лукойл" будут вместе ремонтировать дороги Петербурга

В Смольном надеются улучшиться качество дорожных покрытий за счет частных инвестиций.

КРТИ собирается подписать соглашение с "Лукойлом" на ремонт дорожных покрытий Петербурга. Документ должен быть оформлен днем 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, что с одной стороны договора - Смольный, а вторым участником от "Лукойла" выступает дочернее предприятие "ЛЛК-Интернешнл" в лице гендиректора Кирилла Верета. Благодаря взаимному сотрудничеству чиновники надеются улучшить качество улиц и дорог, а также увеличить срок службы трасс.

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Фото: Piter.tv