На сегодняшний день в амбулаторных условиях с коронавирусом и ОРВИ лечатся более 200 тысяч человек.

Смольный дал прогноз по статистике заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Администрация города ожидает еще одну-две недели роста показателей. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Власти уверены, что пока показатели продолжат подниматься. По словам Сарана, на сегодняшний день в амбулаторных условиях с коронавирусом и ОРВИ лечатся более 200 тысяч человек. При этом подтвержденных COVID-случаев чуть больше 103 тысяч.

Среди пациентов, около 76% переносят COVID-19 в средней форме. Ещё у 17% пациентов заболевание протекает тяжело. Лишь 7% петербуржцев болеют в легкой форме.

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Фото: Piter.TV