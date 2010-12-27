Смольный урежет бюджет на 2018 год из-за федерального закона

В 2018 году чиновникам Смольного придется внимательнее обычного контролировать разницу между дефицитом и доходами бюджета.

В 2018 году дефицит бюджета Санкт-Петербурга не сможет превысить 10%. Об этом заявил председатель комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, это вытекает из нового федерального закона, который лишил регионы права "раздувать" дефицит до 15%. Если в 2017 году в бюджет был заложен дефицит в 64 млрд рублей, то в 2018 он не сможет превысить 53 млрд. Теперь чиновникам придется думать: на каких бюджетных статьях экономить, и где найти дополнительные доходы.

Алексей Корабельников рассказал и о других деталях бюджета Северной столицы на 2018 год. По его словам, город должен получить от федерального центра около 9 млрд рублей дотаций. При этом сумма поступлений может расти. Собственный доход бюджета Санкт-Петербурга должен составить 525 млн рублей. Основными целями реализации бюджета чиновник назвал решение "майских указов" президента, развитие метрополитена и социальной сферы.