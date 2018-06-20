Смольный потратит более 800 млн рублей на закупку квартир для льготников

Жилплощадь должна быть введена в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2019 года

Власти Санкт-Петербурга объявило три конкурса по закупке квартир для льготников на сумму более 800 млн рублей. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.

Правительство города готово выделить 477,4 млн рублей на закупку 66 четырехкомнатных квартир площадью от 90 до 99 кв.м, 101,2 млн рублей уйдут на приобретение 33 однокомнатных квартир от 33 до 42 кв.м., а также 235,5 млн рублей на более маленькие однушки площадью от 29 до 31 кв.м.

Согласно контракту жилплощадь должна быть введена в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2019 года. Передача первых квартир в собственность города на Неве состоится в 2020 году.

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