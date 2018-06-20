Власти города подписали постановление о выделении субсидии в размере 19,7 миллиона рублей на реализацию проекта.

Во вторник. 23 апреля, стало известно о том, что Смольный выделил около 20 млн рублей на "Открытый город". Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Власти города подписали постановление о выделении субсидии в размере 19,7 миллиона рублей на реализацию проекта. Целью этой программы является ознакомление горожан с культурным наследием Северной столицы. Отметим, что этот проект реализуют с 2016 года. За это время для петербуржцев стали доступны почти 150 прежде объектов культурного наследия.

Кроме того, ежегодно в рамках "Открытого города" проходит около 1000 мероприятий.

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