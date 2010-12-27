Смольный решил переименовать комитет по образованию

Ведомство получит название по аналогии с федеральным объектом.

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о намерении Смольного переименовать Комитет по образованию. В ближайшее время ведомство будет называться Комитетом по просвещению. Аналогия создана по типу федерального объекта, выполняющего схожие функции. Инициатива оглашена в рамках педагогического совета в БКЗ "Октябрьском".

Деятельность нашей школы уже давно вышла за рамки образования, поэтому предлагаю переименовать профильное ведомство в комитет по просвещению заявил глава города собравшимся

Спикер отметил, что из года в год в Северной столице увеличивается престиж профессии учителя. В частности, это выражается в высокой конкуренции во время поступления на профильные специальности в университет имени Герцена, а также рост зарплат педагогов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Смольном заявили, что население Петербурга будет расти в основном за счет приезжих.

Фото: Piter.tv