"Путин - наш президент. Геи - за Путина": ЛГБТ добивается митинга в Петербурге в поддержку президента

Правительство Петербурга запрещает геям митинговать в поддержку Путина.

Правительство Санкт-Петербурга не одобрило митинг группы "Геи за Путина!", об этом сообщают сами активисты.

Смольный ответил инициаторам митинга, что по заявленному адресу уже согласовано другое мероприятие. Кроме того, в предложенной акции обнаружили нарушение сразу нескольких законов, а именно, о "гей-пропаганде". Однако активисты не сдаются и подали заявление на предоставление других площадок. В документе говорится: "Путин - наш президент. Геи - за Путина!".

Известно, что группа "Геи за Путина!" хотят поддержать президента России, в связи с тем, что он "подписывает законы, служащие укреплению нравственно-духовных основ российского общества".

Фото: ШТУРМ.ИНФО Информационный портал