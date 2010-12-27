Петербургский суд не удовлетворил геев-активистов

Гей сообщество подало иск в суд из-за отказа в санкционировании митинга в поддержку Путина.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел заявление геев-активистов, которые подали иск к Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Причиной стал отказ в согласовании митинга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в Комитет поступило обращение с уведомлением о проведении демонстрации, целью которой было выражение всесторонней поддержки Владимиру Путину. Активисты заявили, что отдали свои голоса на выборах за него и теперь ждут ответной реакции. Среди целей также значились:

Распространение публичных высказываний В.В. Путина о геях; информирование граждан Петербурга и гостей города о тесной связи проводимой президентом политики в отношении геев и духовно-нравственного развития общества; распространение информации о награждении президентом РФ орденами и медалями выдающихся геев РФ; сбор наказов петербургских избирателей - геев кандидату в президенты Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Сообщество геев хотело провести демонстрацию на Большой Московской, а именно пройти по четной стороне ул. Московская от 6 до 18 и обратно с 12:00 до 12:40. Предполагалось до 600 участников.

Суд ознакомился с материалами дела и оставил без удовлетворения требования о признании незаконным отказ Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.