Смольный назвал стоимость проезда на аэроэкспрессе до Пулково

В ближайшие годы в Петербурге построят дорогу для скоростных электричек от аэропорта до Витебского вокзала.

Правительство Петербурга назвало приблизительную стоимость поездки на аэроэкспрессе, который соединит Пулково и Витебский вокзал.

Глава комитета по финансам Алексей Корабельников заявил, что запланирован низкий тариф в 250 рублей и высокий — в 350 рублей. Это предположительная оценка, а реальную стоимость определят после анализа пассажиропотока. По примерным данным, в год он составит около 8 млн человек.

Трассу для скоростной электрички длиной в 8,4 км начнут строить после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Проект обойдется в 15,6 млрд рублей. Он реализовывается по схеме частно-государственного партнерства. С инвестором планируют заключить договор на 30 лет, четыре из которых уйдут на строительство.

Обсуждение проекта аэроэкспресса длится еще с прошлого десятилетия. Изначально власти хотели провести дорогу до Балтийского вокзала, но затем решили продлить ее до Витебского.

Фото: instagram.com/merkulovaanastasiia