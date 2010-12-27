В четверг, 7 ноября, стало известно, что арт-группа "Сну-Сну" искупалась в Неве у "Авроры". Об этом сообщается на официальной страничке объединения в соцсети "ВКонтате".
Акционист Александр Колпаков, покрытый красной краской, искупался около одного из символов Октябрьской революции. В основу перформанса был заложен "обряд очищения водой".
"Попробовать смыть с себя немного красноты особенно в такой день",
—сказано в сообщении.
Напомним, что ранее 7 ноября в России праздновали день Великой Октябрьской социалистической революции. Однако, в 2005 праздник упразднили.
Ранее мы сообщали о том, что "Вертинский" ограничит движение в Петербурге.
Фото:Санкт-Петербург Live/вк
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