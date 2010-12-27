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Арт-группа "Сну-Сну" искупалась в Неве у "Авроры"
Сегодня, 15:14
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IRINA_CHALKINA

Арт-группа "Сну-Сну" искупалась в Неве у "Авроры"

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В основу был заложен "обряд очищения водой", который символичен для русской культуры.

В четверг, 7 ноября, стало известно, что арт-группа "Сну-Сну" искупалась в Неве у "Авроры". Об этом сообщается на официальной страничке объединения в соцсети "ВКонтате".

Акционист Александр Колпаков, покрытый красной краской, искупался около одного из символов Октябрьской революции. В основу перформанса был заложен "обряд очищения водой".

"Попробовать смыть  с себя немного красноты особенно в такой день",

—сказано в сообщении.

Напомним, что ранее 7 ноября в России праздновали день Великой Октябрьской социалистической революции.  Однако, в 2005 праздник упразднили. 

Ранее мы сообщали о том, что "Вертинский" ограничит движение в Петербурге.

Фото:Санкт-Петербург Live/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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