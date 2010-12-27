"Вертинский" ограничит движение в Петербурге

Автомобилистов ждут ограничения с 17 ноября с 07:00 до 23:59 по Малой Посадской улице от Каменноостровского проспекта до Крестьянского переулка.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что съемки киноленты "Вертинский" ограничат движение в Петербурге. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.

Автомобилистов ждут ограничения 10 ноября с 07:00 до 23:59 по Храповицкому мосту, набережной реки Мойки от переулка Матвеева до улицы Писарева. Кроме того, с 17 ноября с 07:00 до 23:59 по Малой Посадской улице от Каменноостровского проспекта до Крестьянского переулка.

Киноленту для Первого канала снимает режиссер Авдотья Смирнова. В актерском составе заявлены: Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Алена Бабенко, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Сергей Рост, Михаил Трухин и другие актеры.

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