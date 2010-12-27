Свалку до сих пор не ликвидировали.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что администрацию Невского района оштрафовали за стройку жилья на месте свалки. Об этом сообщают в прес-службе Росприроднадзора.

Ведомство отметило, что поводом для штрафа стала несанкционированная свалка на территории квартала СУН-16. Он находится на Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. Отмечается, что свалка до сих пор "на месте".

"До настоящего времени свалка не ликвидирована, а территория сейчас активно застраивается жильем, в том числе и социальным", —сказано в сообщении.

В Росприроднадзоре отметили, что на месте стройки обнаружены отходы IV и III классов опасности.

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Фото:пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу