  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:50
29
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Красногвардейском районе очередной прорыв. Вода превратила проезжую часть в каток

0 0

К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 7 ноября, в Красногвардейском районе произошел очередной прорыв трубы. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях. 

Разлив произошел на пересечении Энтузиастов и Наставников. По словам очевидцев, из-за минусовой температуры на месте аварии образовался каток. 

"Прорвало трубу, залило большой участок проезжей части, стоит машина ДПС - следит за движением. Будьте предельно аккуратны, там уже каток"

— пишут горожане.

На месте работают соответствующие службы. Поломку устраняют.

Ранее мы сообщали о том, что на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Анастасия Кузьменко

Теги: новости спб, общество, происшествия, прорыв трубы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии