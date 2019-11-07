В Красногвардейском районе очередной прорыв. Вода превратила проезжую часть в каток

К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 7 ноября, в Красногвардейском районе произошел очередной прорыв трубы. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.

Разлив произошел на пересечении Энтузиастов и Наставников. По словам очевидцев, из-за минусовой температуры на месте аварии образовался каток.

"Прорвало трубу, залило большой участок проезжей части, стоит машина ДПС - следит за движением. Будьте предельно аккуратны, там уже каток" — пишут горожане.

На месте работают соответствующие службы. Поломку устраняют.

Ранее мы сообщали о том, что на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Анастасия Кузьменко