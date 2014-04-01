Смертность от коронавируса в Петербурге за месяц снизилась почти на 2%

В феврале жертвами КОВИД стали 1341 человек, в марте – 1320.

В Петербурге постепенно снижается число заболевших коронавирусом людей, а вместе с тем, уменьшилось и количество умерших. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете.

Так, в феврале жертвами КОВИД в городе стали 1341 человек, в марте – 1320. В то же время за помощью к врачам в феврале обратились 41 102 пациентов с положительным тестом, в марте их было 27 720.

Общее количество госпитализированных в марте снизилось на 7,3%, по сравнению с февралем. Число госпитализаций в день составило 369, в марте – 309. Снижение составило 16,3%.

Ранее мы писали, что пострадавшие от коронавируса медики в Петербурге получили выплаты.

Фото: Piter.TV