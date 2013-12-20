Вынесен приговор нетрезвому водителю, который насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста на Авиационной

Обвинение поддержала районная прокуратура.

Прокуратура Московского района Северной столицы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который устроил смертельное ДТП на Авиационной улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Водитель был признан виновным по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящемся в состоянии опьянения). Как было установлено, 21 мая 2022 года он сел за руль в нетрезвом виде и следовал по участку Авиационной улицы от проспекта Юрия Гагарина к улице Ленсовета. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу он не снизил скорость, несмотря на наличие попутного транспортного средства. Затем нарушитель выехал на пешеходный переход, где автомобиль на полной скорости влетел несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток скончался в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Также потерпевшие направили к подсудимому гражданский иск к на сумму 2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщили о том, что большегруз переехал самокатчицу в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV