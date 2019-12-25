Большегруз переехал самокатчицу в центре Петербурга

Пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии. По факту аварии проводится полицейская проверка.

Утром во вторник, 1 августа, на перекрёстке улицы Жуковского и улицы Маяковского произошло страшное ДТП: большегруз Mercedes переехал женщину на самокате. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, грузовик зацепил электросамокат, в результате чего женщину заволокло под колёса. Пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

По факту аварии проводится полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП с "Газелями" на КАД погибла девушка.

Фото: Piter.TV