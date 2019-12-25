Большегруз переехал самокатчицу в центре Петербурга

Утром во вторник, 1 августа, на перекрёстке улицы Жуковского и улицы Маяковского произошло страшное ДТП: большегруз Mercedes переехал женщину на самокате. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, грузовик зацепил электросамокат, в результате чего женщину заволокло под колёса. Пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
По факту аварии проводится полицейская проверка.
Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП с "Газелями" на КАД погибла девушка.
Фото: Piter.TV
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