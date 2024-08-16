Воитель Kia погиб в жестком ДТП с Opel на Пироговской набережной

В ночь на пятницу, 16 августа, серьезная автомобильная авария произошла на Пироговской набережной, 15. Согласно информации, полученной от свидетелей соцсетях, автомобиль Kia К5 попал в аварию, в результате которой водитель погиб.
По словам очевидцев, водитель Kia не включил сигнал поворота и начал перестраиваться прямо перед другим автомобилем, который находился в правой полосе. Это привело к тому, что он врезался в столб, а затем в здание.
Детали происшествия уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга легковой автомобиль въехал в автобус.
Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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