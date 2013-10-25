Нетрезвая женщина устроила смертельное ДТП на Полтавском проезде

Водитель Land Rover сбила двух пешеходов и протаранила 2 иномарки.

В воскресенье, 31 июля, на Полтавском проезде случилось смертельное ДТП с участием нетрезвой автоледи. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что 36-летняя женщина управляла Land Rover. Она потеряла управление и совершила наезд на двух пешеходов, попутно протаранив Mazda 6 и Nissan Qashqai.

В результате инцидента скончался 64-летний водитель Nissan. Его 62-летняя жена госпитализирована в Мариинскую больницу в критическом состоянии.

Виновницу произошедшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД в сторону Кронштадта столкнулись 6 машин.

Фото: Piter.TV