У Московских ворот произошло смертельное ДТП

Водитель легковушки Volkswagen врезался в мусоровоз на скорости 150 км/ч и погиб по пути в реанимацию.

На перекрёстке Московского и Лиговского проспектов в Петербурге произошла авария со смертельным исходом. Volkswagen Polo проехал на красный свет на полной скорости и врезался в мусоровоз. Водитель легковушки скончался по пути в реанимацию. Такие данные приводят свидетели происшествия в социальных сетях.

Отмечается, что иномарка набрала скорость до 150 км/ч. При столкновении большегруз перевернулся, однако его водитель серьёзно не пострадал.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург