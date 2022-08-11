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У Московских ворот произошло смертельное ДТП

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Водитель легковушки Volkswagen врезался в мусоровоз на скорости 150 км/ч и погиб по пути в реанимацию.

На перекрёстке Московского и Лиговского проспектов в Петербурге произошла авария со смертельным исходом. Volkswagen Polo проехал на красный свет на полной скорости и врезался в мусоровоз. Водитель легковушки скончался по пути в реанимацию. Такие данные приводят свидетели происшествия в социальных сетях. 

Отмечается, что иномарка набрала скорость до 150 км/ч. При столкновении большегруз перевернулся, однако его водитель серьёзно не пострадал.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что женщина попала в больницу после ДТП на Индустриальном.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп, московские ворота, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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